Preturi record la carburanti. Vilceanu: Nu am discutat in coalitie o inghetare a preturilor la benzina si motorina

Ministrul Dan Vilceanu spune ca nu s-a discutat in coalitie o inghetare a preturilor la carburanti, in contextul in care pretul la pompa in Romania atinge un nou record, de peste 8 lei/litru.Pretul carburantilor in Romania a depasit in aceste zile pragul de 8 lei pe litru si atinge un nou record, arata datele analizate de Agerpres pe baza Monitorului Preturilor la Carburanti, aplicatie lansata de Consiliul Concurentei, informeaza Digi24.In acest context, subiectul inghetarii pretului la ... citeste toata stirea