Producatorii agricoli avertizeaza ca preturile alimentelor s-ar putea tripla in primavara. Acestia spun ca acesta este unul dintre efectele scumpirilor in lant.Producatorii agricoli sustin ca daca intr-o luna Guvernul nu ia masuri, efectele vor fi foarte grave, de necontrolat, iar preturile alimentelor s-ar putea tripla in cateva saptamani.Este un efect al scumpirilor in lant, de la energie, la combustibil si ingrasaminte, atrag atentia producatorii agricoli. Tot ei vin si cu un scenariu ... citeste toata stirea