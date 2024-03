Preturile apartamentelor nu stagneaza la Brasov

In luna februarie 2024, la nivel national, preturile apartamentelor de vanzare au inregistrat o crestere de 9%, in medie, comparativ cu luna februarie a anului trecut (+10% - apartamente noi, +8% - apartamente vechi).In Brasov, in luna februarie, pretul mediu de cerere pentru apartamentele noi si vechi din Brasov a fost de 1.892 euro/metru patrat. ... citește toată știrea