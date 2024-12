Preturile RCA, plafonate inca trei luni

Preturile RCA vor fi plafonate in continuare pana la 31 martie 2025.Guvernul va prelungi plafonarea preturilor la politele RCA, inclusiv comisioanele brokerilor la vanzarea acestor asigurari, pentru inca 3 luni, pana la data de 31 martie 2025, potrivit unui proiect de hotarare de guvern initiat de Ministerul de Finante, transmite Hotnews.ro.Desi toti asiguratorii sunt in prezent solvabili, exista in continuare un ... citește toată știrea