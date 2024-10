Prezentari ANAF in universitati

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) isi prezinta serviciile in universitatile din Romania. Peste 50 de specialisti in fiscalitate vor sustine in fata studentilor prezentari menite sa sustina integrarea optima a tinerilor pe piata muncii si a antreprenoriatului, precum si cresterea civismului fiscal."Unul dintre obiectivele imediate ale ANAF este cel de a promova o cultura in care conformarea fiscala voluntara sa fie perceputa ... citește toată știrea