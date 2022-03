Prima amanare in noul proces al Cetatii. Teoretic, Brasovul e proprietar din 2017

Procesul pentru Cetatuia Brasovului, ajuns la Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ, cu prim termen fixat pentru 1 martie, dar a fost amanat, pentru data de 17 mai. Amanarea, a explicat primarul Brasovului, Allen Coliban, a fost solicitata de unul dintre ministerele care este parte in proces. "In urma reorganizarii, ministerul a trebuit sa isi clarifice atributiile in aceasta speta. Noi speram ca acest proces sa se incheie cat mai repede, pentru a putea recupera monumentul istoric, care se ... citeste toata stirea