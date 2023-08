Pasionatii de infrastructura au postat o imagine cu prima "cartita" - TBM (tunnel boring machine), montata pe pozitie pentru a incepe sapaturile la tunelurile de pe tronsonul de cale ferata Brasov - Sighisoara."TBM nr 1 de la Racos spre Ormenis, pe pozitie (portalul in dreapta). Chiar sub modulul in curs de montare se vede ghidajul pe care se va deplasa TBM spre dreapta. Se observa in dreapta sus ceea ce pare a fi reteaua electrica pentru alimentarea TBM. In spatele macaralei se vad piesele ... citeste toata stirea