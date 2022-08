Dupa cum a anuntat premierul Nicolae Ciuca, prima rectificare bugetara din acest an este pozitiva, mai multe ministere primind bani suplimentar.Ministerul Finantelor a propus o suplimentare a bugetului de stat si a bugetului asigurarilor sociale de stat de 28,2 miliarde lei in conditiile in care solicitarile ministerelor au insumat 99,2 miliarde lei.Care sunt ministerele ce primesc mai multi baniCele mai mari sume in plus le primesc Ministerul Muncii (6,77 miliarde lei), Ministerul ... citeste toata stirea