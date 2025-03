Primaria Brasov incepe lucrarile pentru drumul de acces la Sala Polivalenta

Avand in vedere ca in cursul acestui an este programata finalizarea lucrarilor la parcarea multietajata din Bartolomeu (parcarea tip "park & ride") si la Sala Polivalenta, Primaria Brasov a inceput demersurile pentru amenajarea cailor de acces catre cele doua obiective. Pentru lucrarile la caile e acces catre cele doua obiective, Primaria Brasov a lansat o licitatie cu o valoare estimata de 4.555.051 lei (inclusiv TVA), iar ofertele din partea constructorilor interesati sunt asteptate pana in ... citește toată știrea