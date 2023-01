Primaria Brasov, la a doua incercare de a obtine bani de la AFM pentru iluminatul public

Dupa ce in 19 august 2022, Primaria Brasov nu s-a incadrat in termenul de depunere a unei cereri de finantare prin Administratia Fondului de Mediu pentru modernizarea iluminatului public din oras, in 30 decembrie 2022, municipalitatea brasoveana a fost mai eficienta. Astfel, in penultima zi a anului trecut, Primaria Brasov a inregistrat o cerere de finantare in valoare de 6 milioane de lei pentru proiectul "Cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public (stradal/pietonal) ... citeste toata stirea