Primaria Brasov, notificata sa plateasca 1,5 milioane de lei pentru imobilul sechestrat de pe strada 13 Decembrie

Consilierii locali brasoveni vor dezbate astazi, din nou, un proiect de hotarare privind achizitionarea unui un imobil la un pret redus, de pe strada 13 Decembrie nr. 96 C. Proiectul a mai fost supus aprobarii Consiliului Local Brasov, insa a fost respins. Imobilul vizat spre achizitionare este amplasat pe strada 13 Decembrie nr. 69 si este in proprietatea SC ICPROA SA, societate comerciala aflata in faliment. Terenul are o suprafata de aproximativ 3.000 de metri patrati. In cladirea respectiva