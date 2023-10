Brasovul este prezent la cea de a 25-a editie a celui mai important targ destinat proprietatilor si investitiilor imobiliare, "EXPO REAL" cu un stand propriu, sub umbrela "Invest in Brasov", unde municipalitatea si companiile brasovene din sectorul imobiliar si conex au ocazia de a stabili noi parteneriate si de a atrage noi investitii in orasul nostru. Evenimentul se desfasoara in perioada 4 - 6 octombrie la Centrul expozitional Messe din Munchen (Germania)La eveniment participa si primarul ... citeste toata stirea