Primaria Brasov, raport de executie: 3,93% din investitii

Consilierii locali brasoveni au aprobat in sedinta de plen din 27 aprilie contul de executie al bugetului municipiului la data de 31 martie 2022. Conform documentului, la finalul lunii trecute erau estimate venituri in valoare totala de 413.284.340 lei in plan, iar incasarile au fost in suma de 354.646.721 lei, adica 85,51% din ce a fost planificat.Cheltuielile totale la bugetul local au fost estimate la 413.284.340 lei, dar pana la data de 31 martie 2022 s-au facut plati in valoare totala de ... citeste toata stirea