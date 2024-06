Primaria Brasov reia demersurile pentru construirea unei noi sali de sport la Scoala Gimnaziale nr. 2

Consilierii locali brasoveni vor dezbate in sedinta de plen de vineri, 28 iunie, un proiect de hotarare privind demolarea vechii sali de gimnastica de la Scoala Gimnaziala nr. 2 din Brasov, construita in anii 1970.Conform documentatiei aferente proiectului de hotarare, in locul acestei sali ar urma sa se construiasca construi o noua sala de sport, cu finantare de la bugetul national, in baza unui proiect tip, al Companiei Nationale de Investitii (CNI). Aceasta va avea o capacitate de 102 ... citește toată știrea