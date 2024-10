Primaria Brasov va trebui sa vireze banii necheltuiti pentru Programul "Cornul si laptele"

Avand in vedere ca Primaria Brasov nu a reusit sa recupereze toti banii pentru distribuirea lactatelor, produselor de panificatie si a merelor prin Programul pentru Scoli al Romaniei (cunoscut si sub denumirea "Cornul si laptele"), Consiliul Judetean Brasov a inceput demersurile pentru recuperarea sumelor nerecuperate.Astfel, in sedinta de plen a Consiliului Judetean Brasov de joi, 17 octombrie, alesii judeteni sunt asteptati sa voteze un act normativ prin care urmeaza sa se retraga de la ... citește toată știrea