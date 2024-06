Primaria Brasov vrea sa organizeze un eveniment pe noul Stadion Carpati

Dupa ce in anul 2020 a fost demolat vechiul Stadion Carpati de pe strada Zizinului din Brasov, in anul 2024 au fost terminate lucrarile la cel nou. De altfel, vineri, 7 iunie, primarul Brasovului, Allen Coliban, a mers seara sa participe la testarea instalatiei de nocturna."Complexul sportiv este format dintr-o sala multifunctionla si un stadion. Sala este gata. Are toate dotarile necesare organizarii unor competitii. De asemenea, sunt realizate 140 de locuri in tribune si sunt amenajate ... citește toată știrea