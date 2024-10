Primaria Fagaras face reparatii de 125.000 de lei intr-un bloc ANL, dupa un incendiu pornit in casa liftului

In primavara acestui an, scara unui bloc ANL din Fagaras a fost distrusa in urma unui incendiu. Focul a pornit de la panoul electric al liftului, aflat la subsol, iar flacarile s-au extins si la niste cauciucuri depozitate in apropiere. Din fericire, pompierii au reusit sa stinga focul si nimeni nu a fost ranit, insa fumul a afectat intreaga casa a scarii, care s-a degradat. Acum, Primaria a luat decizia sa execute reparatiile necesare, ... citește toată știrea