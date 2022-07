Primariile din Brasov, 87 de milioane de euro prin PNRR

Dupa lansare, in prima parte a anului 2021, primarii din Romania si, implicit, din judetul Brasov, si-au pus mari sperante in Programul National "Anghel Saligny", prin care, de la bugetul de stat sunt finantate investitii locale. Astfel, edilii au pregatit proiecte de investitii sau le-au actualizat pe cele existente si le-au depus la Ministerul Dezvoltarii Regionale, in vederea obtinerii finantarii. Apoi, o lunga perioada nu s-a mai auzit de acest program, in afara faptului ca proiectele sunt ... citeste toata stirea