Primarul Allen Coliban, reclamat la DNA

Primarul Allen Coliban a fost denuntat la DNA pentru starea de incompatibilitatea in care s-ar fi aflat timp de un an, anunta Radio Romania Brasov.Acuzele se refera la faptul ca Allen Coliban, dupa ce a fost creata ACS FC Brasov - Steagu Renaste, ar fi fost, in perioada 2021 - 2022, atat primar si presedinte al Consiliului Director al Asociatiei, cat si membru fondator al Asociatiei Clubul Sportiv Scotch Club Brasov, cea pe care a fost infiintat noul FC Brasov.Primarul Allen Coliban a ... citeste toata stirea