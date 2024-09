Primarul in exercitiu al Brasovului a decis: vrea in Parlament. Din Camera Deputatilor, Allen Coliban va incerca sa revina la conducerea Primariei Brasov

Dupa patru ani in care a fost primar al Brasovului, Allen Coliban vrea sa se intoaca in Parlament, de data aceasta in Camera Deputatilor. El a facut acest anunt vineri, 20 septembrie, in ajunul sedintei organizatiei judetene a USR, in care urmau sa fie desemnati candidatii pentru alegerile parlamentare din 1 decembrie."Obiectivul meu este recastigarea Primariei Brasov in 2028. Am analizat toate optiunile pentru a duce aceasta lupta in urmatorii patru ani si am decis ca sansele cele mai mari ... citește toată știrea