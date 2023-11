Asocierea de firme care se ocupa de construirea Variantei de Ocolire a municipiului Sfantu Gheorghe profita de vremea buna si avanseaza cu lucrarile. Potrivit reprezentantilor Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov, gradul de realizare al proiectului a depasit 50% si este in linie dreapta pentru darea in folosinta in vara anului viitor."In acest moment sunt asternute ultimele portiuni din stratul de baza a imbracamintei asfaltice (primul strat din 3) si pe aproximativ jumatate ... citeste toata stirea