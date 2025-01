Primul Decathlon din Brasov, transformat in loc de joaca. Modelul Joy Park, Blejoi

Fostul magazin Decathlon din Brasov de la intrarea dinspre Bucuresti se va transforma in loc de joaca. Spatiul detinut de francezii de la Ceetrus a fost inchiriat catre compania Pram Playground din Prahova, firma care opereaza parcul de distractii Joy Park din Blejoi.Cladirea de pe Calea Bucuresti are o suprafata de 3.100 de metri patrati, in timp ce terenul pe care ar urma sa fie amenajat locul de joaca se intinde pe 11.000 de metri patrati.Cei de ... citește toată știrea