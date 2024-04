Primul pasaj cu lifturi din Brasov, primele hartii

Reclamat de multi ani de brasoveni ca fiind insalubru si periculos, pasajul pietonal care trece pe sub strada Harmanului din Brasov, in cartierul Triaj, va intra in reabilitare. Planul municipalitatii brasovene este unul ambitios, la acest pasaj urmand a fi realizate reparatii capitale. Ba mai mult, proiectul prevede si montarea a doua lifturi pentru persoanele cu dizabilitati, mame cu copii sau persoane in varsta, cate unul la fiecare iesire. De altfel, daca proiectul va fi dus la bun sfarsit, ... citește toată știrea