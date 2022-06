Prin Trezorerie si Posta, pentru populatie: Subscrieri pentru titluri Tezaur cu dobanda record

Romanii pot cumpara titluri de stat "Tezaur", la dobanzi record de pana la 7,8%. Cei interesati pot investi in doua tipuri de titluri de stat, unele cu maturitate la un an si dobanda de 7,2% si altele cu maturitate la trei ani si dobanda de 7,8%."Pana in 27 iunie, titlurile pot fi cumparate online de catre persoanele care sunt inregistrate in Spatiul Privat Virtual. De la Trezoreria Statului, titlurile pot fi cumparate pana in 28 iunie 2022. In mediul rural, titlurile pot fi achizitionate de ... citeste toata stirea