Printre Gradini, 5 vile turistice. Noi constructii cartierul Schei din Brasov

Chiar daca scheienii si multi brasoveni spun ca in cartierul Schei nu se mai pot construi noi imobile, un investitor vrea sa realizeze in aceasta zona a orasului cinci vile turistice. Acestea ar urma sa fie realizate pe strada Printre Gradini, iar demersurile investitorului, SC Diversitas SRL, sunt in etapa obtinerii acordului de mediu de la Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Brasov.Conform proiectului, investitorul are in plan construirea a cinci imobile identice, fiecare dintre ele cu ... citeste toata stirea