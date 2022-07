Procesul China - Brasov

Gigantul chinez Huawei a fost obligat de Tribunalul Bucuresti sa inceteze utilizarea, apreciata ca neautorizata, a marcilor Allview, aflate in proprietatea firmei Visual Fan din Brasov, releva date analizate de Profit.ro.In plus, Huawei trebuie sa achite Visual Fan despagubiri de 292.000 lei pentru pentru daunele materiale cauzate prin actele de incalcare a drepturilor de proprietate industriala, constand in comercializarea si publicitatea efectuata produselor proprii folosind in mod ... citeste toata stirea