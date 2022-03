Procesul "un etaj de daramat": Un dezvoltator imobiliar, actionat in instanta de Politia Locala pentru a demola o parte dintr-un bloc construit pe strada 13 Decembrie din Brasov

In urma controalelor efectuate pe santierele din Brasov, politistii locali din cadrul Departamentului Disciplina in Constructii au gasit o serie de neconformitati pe unele santiere. Pe langa aplicarea de sanctiuni au fost dispuse si masuri pentru intrarea in legalitate si implicit stoparea lucrarilor.O astfel de situatie a fost semnalata si in cazul unui bloc cu un total de 9 etaje construit pe strada 13 Decembrie, in vecinatatea mall-ului Coresi, unde in luna mai a anului trecut, politistii ... citeste toata stirea