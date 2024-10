"Produs in Romania": totul, cu plafon

"Toate produsele procesate in Romania vor beneficia de plafonarea adaosului comercial, proiectul de ordonanta urmand sa fie lansat in dezbatere in perioada urmatoare, iar ulterior va fi aprobat in Guvern", a declarat, marti, 15 octombrie, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, intr-o conferinta de presa."In prezent, mai avem o discutie cu retailerii si cu procesatorii si probabil in perioada urmatoare va fi lansat proiectul in dezbatere publica si ulterior va fi aprobat in Guvern. Nu pot sa va ... citește toată știrea