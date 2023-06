In cazul in care constata, in cel mult 30 de zile de la livrarea unui produs, ca acesta nu e bun, consumatorul va putea cere direct inlocuirea produsului, potrivit unui proiect de lege ce a trecut marti, 13 iunie 2023, de Parlament. Acum, consumatorii pot alege intre repararea sau inlocuirea produsului.OUG 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri urmeaza sa fie modificata, potrivit proiectului legislativ ce merge acum la promulgarea presedintelui tarii, ... citeste toata stirea