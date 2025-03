Programul Rabla va incepe doar in luna mai

Programul Rabla din 2025 este preconizat sa inceapa doar in luna mai, avand in vedere intarzierile de pana acum si nevoia de timp pentru pregatirea noilor ghiduri si conditii de acordare, transmit pentru Profit.ro surse din industria auto. Programul are intarzieri cauzate de faptul ca intreaga legislatie trebuie refacuta in acest an, odata cu modificarile substantiale decise de ministrul Mediului, dar si din cauza ca bugetul programului va trebui sa fie aprobat de Ministerul de Finante. ... citește toată știrea