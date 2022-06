Proiect: Amenzile Covid pentru necompletarea PLF vor fi anulate

In contextul in care multe dintre miile de amenzi date pentru necompletarea formularului de localizare a pasagerului (PLF), obligatoriu pentru toti cei care veneau in Romania din alte tari, au fost aplicate gresit, se propune acum anularea acestora, printr-un proiect adoptat deja la Senat si care va ajunge la votul decisiv al deputatilor cu propunere de adoptare. Cei care au platit deja amenda pentru necompletarea formularului de intrare in tara vor putea primi banii inapoi, la cerere. Cererea ... citeste toata stirea