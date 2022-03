Proiect: Weekend de 3 zile

Introducerea saptamanii de lucru de patru zile este propusa intr-un proiect de lege inregistrat recent la Senat. Initiativa urmareste cresterea productivitatii muncii angajatilor in companiile multinationale si in diferite institutii publice, potrivit expunerii de motive."Repartizarea timpului de munca in cadrul saptamanii este, de regula, uniforma, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu doua zile de repaus. Aceasta repartizare a timpului de munca se stabileste de comun acord intre angajator si ... citeste toata stirea