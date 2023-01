Proiectarea Autostrazii Brasov - Bacau, din nou la licitatie

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a reluat licitatia pentru finalizarea Studiul de fezabilitate al Autostrazii Brasov - Bacau (A 13), iar ofertele din partea consultantilor sunt asteptate pana in 31 ianuarie, acesta fiind decis in urma solicitarilor de clarificare din partea proiectantilor. Procedura a fost suspendata in 16 ianuarie, fara ca la momentul respectiv compania sa anunte si motivul.Licitatia a fost lansata 24 noiembrie 2022, iar valoarea ... citeste toata stirea