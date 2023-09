Ministerul Muncii a pus in dezbatere publica proiectul de Hotarare de Guvern care majoreaza salariul de baza minim brut pe tara incepand cu 1 octombrie 2023."In Romania beneficiaza in prezent de salariul minim brut garantat in plata un numar de circa 1,5 miloane de salariati, ceea ce reprezinta un procent de aproximativ 28 % din numarul total de salariati activi. De majorarea salariului de baza minim de 3.300 de lei vor beneficia un numar de 1.867.588 salariatI", se arata in nota de ... citeste toata stirea