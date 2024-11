Proiectul SUA: "zgarie-nori" cu 14 etaje in zona Carierei

O firma brasoveana detinuta de o societate comerciala americana, cu sediul social in New York, mai exact pe celebrul Broadway, a reluat demersurile incepute in 2022 pentru constructia unui ansamblu rezidential pe strada Carierei din Brasov. Proiectul care prevede ridicarea unor blocuri-turn cu 14 etaje, 3 subsoluri si parter ar urma sa reintre astazi in analiza Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism, dupa ce acum doi ani au fost solicitate unele ajustari. "Avand in vedere ... citește toată știrea