Grupul multinational indian Wabag a anuntat, in decembrie anul trecut, ca a incheiat un acord de 30 de milioane de euro cu filiala romaneasca a companiei americane de productie chimica Purolite pentru a extinde capacitatea unei statii de tratare a apelor uzate industriale (WWTP) situata in orasul Victoria, arata BizBrasov.ro. Purolite este un dezvoltator, producator si furnizor global de schimb de ioni, catalizator, adsorbanti si polimeri avansati si utilizeaza substante chimice in procesul de ... citeste toata stirea