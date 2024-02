Promisiuni din partea conducerii Aeroportului Brasov: "cam 5 destinatii in fiecare zi"

Aeroportul International Brasov - Ghimbav ar urma sa intre, din nou, intr-un trend crescator. Astfel, in emisiunea "Punct si de la capat" de la NovaTv, Constantin Albu, directorul Aeroportului International Brasov-Ghimbav a anuntat ca in perioada urmatoare vor fi operationalizate noi destinatii."Pentru viitor, aeroportul isi va extinde destinatiile si frecventele. Incepand cu 1 iunie vor fi cam 5 destinatii in fiecare zi. Numarul curselor charter este in crestere fata de cele de anul trecut. ... citește toată știrea