Pe 17 mai, in Poiana Brasov a fost finalizat cel mai mare spatiu de evenimente, K2 Alpin si urmeaza a fi inaugurat oficial in luna iunie.Fostul "Complex Favorit" din Poiana Brasov, preluat de omul de afaceri Claudiu Aron, in vara anului 2022, a trecut printr-o transfomare spectaculoasa, anunta noii proprietari.Complexul a fost finalizat pe 17 mai, dar va fi inaugurat in luna iunie, sub o noua denumire: K2 Alpin.Cu 4 sali (Atlas - 600 persoane, Altai - 300 persoane, Ural - 200 persoane, ... citeste toata stirea