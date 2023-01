Proprietarii constructiilor ilegale din zonele turistice vor fi somati de catre autoritatea locala sa le desfiinteze in termen de 48 de ore, a anuntat, miercuri, la Palatul Victoria, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila.El a precizat ca, pana in prezent, aceasta atributie revenea Ministerului Dezvoltarii, care nu avea insa informatii despre constructiile ilegale realizate in teritoriu. In prezent, legea prevede un termen de 24 de ore pentru demolarea ... citeste toata stirea