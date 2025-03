Proprietarii de masini au dreptul sa nu plateasca reparatiile din service

Putini romani stiu ca au dreptul sa refuze receptia reparatiilor unei masini in service si implicit plata acestui serviciu, daca service-ul nu respecta obligatiile stabilite prin lege.Concret, o Ordonanta in vigoare de aproape 12 ani prevede ca service-urile sunt obligate sa asigure posibilitatea ca beneficiarul sa asiste vizual, intr-un spatiu special amenajat, in conditii de siguranta, separat de spatiul de lucru, in mod direct sau prin intermediul unui sistem video, la modul in care sunt ... citește toată știrea