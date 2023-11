Fratii Tudor si Dragos Comaniciu, fondatori ai producatorului de lactate Delaco si proprietarii lantului de fast-food-uri Cartofiserie si ai mallului Magnolia din Brasov, au in plan sa isi extinda afacerile in sectorul imobiliar, la poalele Tampei. Astfel, acestia au in plan sa construiasca o cladire de birouri si apartamente pe strada Aurel Vlaicu. Terenul vizat se afla in vecinatatea intersectiei cu B-dul Grivitei, unde se afla doua imobile care sunt abandonate de mai multi ani si care au ... citeste toata stirea