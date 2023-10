De luna viitoare, romanii care doresc inscrierea unei proprietati in Cartea Funciara vor fi obligati sa prezinte o asigurare obligatorie a locuintei.Din 2008 Romania are o lege prin care orice proprietar de locuinta este obligat sa incheie o polita de asigurare impotriva dezastrelor naturale (PAID), insa cu toate acestea, la nivelul anului 2023, abia 20% din locuinte detin o astfel de asigurare.In acest sens, de luna viitoare va intra in vigoare noua lege privind asigurarea ... citeste toata stirea