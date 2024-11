Proprietarii Radisson investesc 2,5 milioane de lei intr-un Lidl la Ghimbav

La inceputul lui 2020, compania Ra Ra Development a inceput partea de documentatii urbanistice preliminare in vederea amenajarii unui strip mall la intrarea in Ghimbav dinspre Brasov. Proiectul include si un supermarket Lidl, iar, acum, proiectul acestuia a fost depus pentru avizare la Agentia pentru Protectia Mediului Brasov in vederea obtinerii autorizatiei de construire.Conform documentatiei tehnice, ... citește toată știrea