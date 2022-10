Proprietarii Rolem infiinteaza o noua firma in Codlea

O companie din grupul chinez Ningbo Fengmei, care activeaza in productia componentelor auto, a infiintat recent o sucursala in tara noastra. Societatea nou-infiintata se numeste Fengmae New Energy Vehicle Auto si va produce echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare auto, conform datelor de la Oficiul National al Registrului Comertului. Compania a fost inregistrata in Codlea, la sediul Rolem, companie detinuta tot de grupul NingBo.In anul 2013, Ningbo Huaxiang ... citeste toata stirea