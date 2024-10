Proprietarul fostei fabrici Tino a inceput procedura de avizare pentru demolare

O companie in spatele careia se afla dezvoltatorul belgian Speedweell a inceput, in vara, demersurile urbanistice pentru regenerarea urbana a fostei platforme pe care a functionat fabrica de incaltaminte Tino. In prezent, dezvoltatorul deruleaza procedura de autorizare a lucrarilor de demolare a vechilor cladiri fiind in curs de obtinere a avizelor de la Mediu si de la Gospodarirea Apelor.Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) aferent amenajarii noului ansamblu rezidential in locul vechii fabrici ... citește toată știrea