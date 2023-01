"Prostia se plateste"

In zilele noastre, internetul este cea mai simpla cale de a rezolva diferite chestiuni. Printre acestea se numara si inchirierile de locuinte. In acelasi timp insa, spatiul virtual nu este si cel mai sigur mediu.De acest lucru s-a convins un barbat din Fagaras. Aflat in cautarea unui apartament pentru inchiriere, acesta s-a oprit asupra unei oferte gasite pe OLX.Bucuros nevoie mare de locuinta gasita pe internet, omul nu a stat pe ganduri si, dupa o singura filmare primita de la asa-zisul ... citeste toata stirea