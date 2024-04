Protectia Consumatorilor, la magazinele Senic: marfa dubioasa, promotii inselatoare

O retea de magazine cu unitati in Sibiu si Brasov (Senic - str. Spicului, zona Bartolomeu) a fost sanctionata cu amenzi contraventionale in valoare totala de 70.000 de lei si cu un avertisment, in urma controalelor organizate de catre comisarii de la Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor (CRPC) Brasov. De asemenea, au fost retrase de pe piata produse in valoare de 9.400 de lei din ambele locatii.Printre neregulile constatate in timpul verificarilor la ... citește toată știrea