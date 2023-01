Protest AUR la usa Egger si Kronospan

Cateva sute de oameni au participat duminica, 15 ianuarie, incepand cu ora 14.00, la un protest in fata fabricii Kronospan din Sebes. Manifestarea a fost organizata de catre formatiunea politica Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR). Un al doilea protest a avut loc si la Radauti, convocat de deputatul AUR de Suceava Florin Puscasu.Protestul de la Sebes a fost condus chiar de liderul partidului, George Simion. Protestul a avut loc in mijlocul soselei, in zona manifestatiei (DN1), la intrarea ... citeste toata stirea