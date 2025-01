PUZ-ul pentru manastirea-hotel din Poiana Brasov, supus consultarii publice

Primaria Brasov a lansat pe 21 ianuarie cea de-a doua etapa de informare si consultare publica cu privire la propunerea de Plan Urbanistic Zonal ce vizeaza amenajarea unui asezamant monahal si a unui centru de sanatate cu cazare in Poiana Brasov, in apropierea centrului de echitatie. Brasovenii pot transmite observatii sau propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal in termen de 15 zile la Centrul de informare pentru cetateni din cadrul primariei (postul 12). ... citește toată știrea