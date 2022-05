PUZ Zona Industriala Tractorul - Faza 2, votul 2

Respins in sedinta de plen Consiliului Local Brasov din 27 aprilie, proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Zona Industriala Tractorul, Faza 2, va fi discutat de alesii locali brasoveni si in 19 mai. Acest proiect de hotarare a facut obiectul unor schimburi de replici pe retelele de socializare, intre simpatizantii USR si alesii PNL si PSD. Mai exact, dupa respingerea proiectului, care, in sedinta din 27 aprilie a fost pe ordinea de zi suplimentara, simpatizantii USR ... citeste toata stirea